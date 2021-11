Verso Sheriff-Inter: Bastoni titolare e non Dimarco. Perisic a sinistra

Se inizialmente si pensava ad un possibile impiego di Dimarco in difesa sul centro-sinistra, crescono le quotazioni del difensore italiano

Nelle scorse ore in formazione, in difesa, veniva inserito Federico Dimarco sul centrosinistra. Bastoni avrebbe riposato come avevano fatto nelle due gare precedenti di campionato, una volta Skriniar e una volta de Vrij. Ma dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Skysport, il centrale italiano dovrebbe partire titolare nella formazione dell'Inter che affronterà lo Sheriff.