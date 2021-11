Sheriff-Inter, probabili formazioni: Inzaghi, sorpresa in difesa. C’è Vidal a centrocampo

La speranza di arrivare agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in dieci anni passa da Tiraspol, ai confini dell'Europa

La speranza di arrivare agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in dieci anni passa da Tiraspol, ai confini dell'Europa. L'Inter di Simone Inzaghi è obbligata a tornare a Milano con tre punti che, a due giornate dalla fine del Gruppo D, vorrebbero dire momentaneamente qualificazione al turno successivo. Vietato pensare al derby, dunque.

I nerazzurri affrontano un'altra partita senza margine d'errore in questo novembre praticamente decisivo. Simone Inzaghi pensa a una mossa in difesa, con Dimarco al posto di Bastoni, apparso in crescita nelle ultime uscite. A centrocampo c'è Vidal, in vantaggio su Hakan Calhanoglu. Confermatissima la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro. Ecco la probabile formazione dell'Inter: