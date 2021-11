Sheriff, all’Inter serve il vero Lautaro. Per Inzaghi due variazioni sul tema

Superare lo Sheriff e conquistare gli ottavi. L'Inter insegue un obiettivo che manca dal 2011 e per farlo serve il miglior Lautaro

Superare lo Sheriff e conquistare gli ottavi. L'Inter insegue un obiettivo che manca dal 2011 e per farlo serve il miglior Lautaro nell'insidiosa trasferta in Moldavia. "Da Lautaro mi aspetto una grande gara, è una sfida troppo importante", ha detto ieri Simone Inzaghi che lancia il Toro. "Per l’Inter è una gara che sposta 20 milioni di euro, la differenza tra arrivare agli ottavi e fermarsi prima. In ballo c’è un complesso da scacciare, un blocco mentale dopo tre eliminazioni consecutive. Inzaghi stesso si gioca tanto, stasera. Il tecnico è dentro la settimana più importante della sua carriera, in poche ore da una parte la corsa europea e dall’altra la possibilità di mettere piede definitivamente dentro la corsa scudetto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.