Skriniar, fiducia Inter: contatti telefonici nei giorni scorsi, prima della Juve nuovo incontro

"Quei «presupposti» che rendono così fiducioso Marotta, fatti scivolare furbescamente nel discorso senza nessuna ulteriore specifica, hanno invece un’origine precisa: nascono dai contatti avuti negli ultimi giorni per via telefonica secondo la via tracciata di persona giovedì scorso. Nessun altro incontro si è tenuto con gli agenti di Skriniar da allora, ma un nuovo faccia a faccia è previsto entro la fine di questa settimana: ogni giorno è buono prima del superclassico contro la Juve di domenica per fare un altro passo avanti. Di certo, si entrerà ancora di più nel dettaglio delle cifre, ben conosciute da tutti ancora prima di sedersi al tavolo".