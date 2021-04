Skriniar: “Scudetto? Prima arriva meglio è. Eliminazione in CL ci ha dato forza. Conte…”

Le dichiarazioni del difensore dell'Inter Milan Skriniar ai microfoni di Sky Sport sulla stagione della squadra di Antonio Conte

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazione del classe 1995 slovacco: "Sicuramente questo vantaggio è merito di tutta la squadra. Magari non pensavamo di avere un tale distacco a otto giornate dal termine, ma questo è esattamente ciò per cui lavoriamo. Noi lavoriamo per arrivare sempre più in alto possibile: abbiamo un atteggiamento ottimo, sappiamo che possiamo sempre migliorarci e lo facciamo con gioia".