Inter, rivoluzione in difesa. Per Skriniar atteso altro rilancio e su De Vrij c’è lo United

"Il Psg con Skriniar ha già trovato un’intesa di massima: quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus che potrebbero far schizzare a 9 milioni l’ingaggio dello slovacco. Impossibile dire di no, nonostante l’amore per l’Inter e la voglia di restare a Milano. Che arriverà non appena sarà risolta l’altra spinosa questione legata al prossimo allenatore. I contatti continui tra i club degli ultimi giorni portano all’ottimismo: il Psg è pronto ad accogliere un top nel ruolo, l’Inter si avvicinerà al più 60 richiesto da Suning e avrà liquidità anche per tentare il doppio colpo in difesa".

"Gli arrivi nel reparto dovranno essere due, se non addirittura tre. Il numero dipende dal futuro di De Vrij: il contratto in scadenza tra un anno rischia di turbare i prossimi mesi del giocatore e della squadra, e al momento non è in agenda alcun appuntamento per provare a parlare di rinnovo. De Vrij ha 30 anni e guadagna quasi 4 milioni netti all’anno: dovessero arrivare offerte, l’Inter le prenderà in considerazione per non rischiare nuovi casi Perisic o di cominciare la nuova stagione con qualche mal di pancia. Sull’olandese ha acceso i radar il nuovo United di Ten Hag, che ama avere difensori capaci di palleggiare come i centrocampisti. Stefan aspetta una chiamata, dall’Inter o da altri, ma non andrà allo scontro: non è nella sua indole far rumore, ma se decide che è finita – come ai tempi del passaggio dalla Lazio all’Inter – non c’è modo di fargli cambiare idea", chiude Gazzetta.