Inter, per Skriniar 31 gare consecutive da titolare. Ma c’è un dato clamoroso

Lo slovacco è ormai tornato ai suoi livelli incredibili di qualche anno fa: Conte lo ha capito non ci rinuncia mai

Al rientro dalla sosta per le nazionali di novembre, Skriniar era partito in panchina contro il Torino (22 novembre), poi però non è più uscito dal campo. 21 gare su 21 da titolare in campionato, 3 in Champions, 4 in Coppa Italia e 3 con la Slovacchia a marzo. In tutto, appunto, 31 partite da titolare in 134 giorni. Ovvero una gara ogni quattro giorni, rimanendo in campo per ben 2.736 minuti sui 2.820 totali disputati. Conte gli ha risparmiato solo 84 minuti. 9 e 16 con Sampdoria e Benevento in campionato; 59 con la Fiorentina in Coppa Italia (sostituito al 61’, gara terminata ai supplementari). A rendere ancora più clamoroso il dato sullo Skriniar stakanovista, le due sole ammonizioni rimediate in queste 31 partite, di cui una in campionato contro il Napoli, giallo che rimane l’unico ricevuto in questa Serie A (nel campionato ’19-20 fu sanzionato 9 volte, rimediando tre giornate di squalifica complessive, complice anche un'espulsione)".