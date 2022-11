Skriniar prende tempo, c’è ancora distanza. Con l’Inter nodo bonus, incontro a dicembre

Il difensore avrebbe dovuto incontrare l'Inter ma è in vacanza e si aspetta un aumento dell'offerta già presentata da club

Andrea Della Sala

Campionato fermo e l'Inter si sta concentrando su rinforzare la rosa di Inzaghi e sul blindare i giocatori in scadenza di contrato. Primo su tutti Milan Skriniar, con il quale è in piedi una trattativa per il rinnovo.

"Da mesi è cominciato il lavoro diplomatico per il rinnovo di contratto. Una soluzione che vorrebbero entrambe le parti, ma che comunque resta ancora non così vicina dal lieto fine. A oggi i contatti tra le parti restano in continuo aggiornamento, ma c’è ancora distanza tra richiesta e offerta. Nulla di insuperabile, per carità. Ma intanto il tempo passa: un incontro sarebbe dovuto avvenire già in questo weekend, però Skriniar ha deciso di concedersi una vacanza a Dubai prima di rientrare in Italia. Dove lo aspetta Inzaghi per la preparazione, ma anche la dirigenza nerazzurra per accelerare la questione rinnovo. Insomma, l’orizzonte temporale si è ormai spostato a dicembre", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il Psg ha fatto il possibile per portarlo in Francia, arrivando ad offrire al giocatore il triplo di quanto percepisce oggi all’Inter, oltre a un progetto tecnico che metteva la vittoria della Champions come obiettivo primario. Ma né Skriniar né l’Inter hanno mai spinto troppo per il trasferimento. Anzi, il club si è trincerato dietro a una richiesta da 80 milioni di euro. Per un giocatore in scadenza nella prossima estate equivale a dire «non è sul mercato». E dopo il no definitivo del presidente Zhang, sono cominciate le prime manovre a caccia di una nuova intesa, per evitare di perdere un gioiello così prezioso a parametro zero e respingere le avances del Psg".

"Milan è rimasto attento all’opzione interista, senza mai prestare particolare attenzione alle lusinghe arrivate da più parti. Sullo sfondo, però, resta la trattativa economica, con i suoi spigoli. Marotta e Ausilio hanno un tetto insuperabile: sei milioni di euro netti a stagione. Nella loro proposta sono compresi anche i bonus, ma questa è una opzione che merita degli approfondimenti. A tal proposito, va sempre ricordato che il Psg in estate aveva offerto un quinquennale da 8,5 milioni netti più 500.000 mila euro di bonus. Ovviamente, Skriniar non si aspetta che ora in Viale della Liberazione pareggino quella cifra, ma che almeno provino ad avvicinarsi, in un mondo o nell’altro... Sino a questo momento il nazionale slovacco e il suo entourage non hanno fatto richieste specifiche, visto che devono ancora dare una risposta all’ambasciata nerazzurra. È facile credere, però, che Skriniar si aspetti di arrivare a una parte fissa da 6,5 milioni, ossia quella che è astata garantita a Brozovic un anno fa, magari con l’aggiunta di un milioncino di bonus. Tutto è chiaramente in evoluzione, è presto per arrivare a delle conclusioni. In ogni caso ci sarà da lavorare, da incontrarsi nuovamente a più riprese. Ciò spiega perché tutti pensano che questa partita si risolverà proprio sulla voce incentivi", precisa il quotidiano.