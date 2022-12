Inter, summit segreto: Skriniar ora è più vicino. “Marotta e Ausilio non ci speravano più”

"Il timore era che Natale portasse un sostanziale strappo tra l’Inter e Milan Skriniar. Invece l’appuntamento pre-natalizio con i rappresentanti del difensore slovacco ha prodotto un significativo avvicinamento nell’ormai lunga trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza tra appena sei mesi. L’a.d. interista Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ormai quasi non ci speravano più, invece hanno avuto segnali di attenzione per la proposta scritta presentata dal club nerazzurro poco meno di un mese fa. E non era affatto scontato che il faccia a faccia nella sede di viale della Liberazione tenesse in piedi una trattativa che sinora è andata avanti a singhiozzo, con la pericolosa ombra del Psg in agguato sin dalla scorsa estate", spiega La Gazzetta dello Sport.