Skriniar, non c’è solo il Tottenham. Il Fulham chiama l’Inter: mossa a sorpresa per convincerlo

Il futuro di Milan Skriniar è ancora in bilico. Nell’ultima settimana il Tottenham ha provato a trattare con la dirigenza dell’Inter per l’acquisto del difensore slovacco, ma ancora non è stato trovato un accordo. Gli Spurs avevano messo Skriniar in prima linea come rinforzo per la difesa, ma c’è distanza tra i due club: l’Inter non intende cederlo per meno di 50 milioni, gli inglesi non vorrebbero andare oltre i 40.

Ma dalla Premier rimbalza la notizia di una nuova pretendente per il difensore nerazzurro. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, anche il Fulham si sarebbe fatto avanti per Skriniar. Il tecnico Scott Parker cerca un difensore di sicura affidabilità e avrebbe individuato lo slovacco come obiettivo. Per cercare di convincere il giocatore ad accettare la destinazione sarebbe disposto a offrire un ingaggio importante.