SM – Inter, per Inzaghi è il momento più difficile. Skriniar? Parole Marotta importanti

Per Inzaghi è il momento peggiore della sua avventura all'Inter da cui deve venire fuori prima che precipiti la situazione. Anche nel momento buio della passata stagione, con 7 punti in 7 partite, i nerazzurri riuscivano a dominare e a creare occasioni. Ora le difficoltà sono evidenti, anche prima dell'infortunio di Lukaku, in attacco ma ancora di più in difesa che forse è il problema principale di un reparto che ha subito 10 gol in 6 partite. La forma fisica ancora non al meglio e le voci di mercato hanno condizionato l'estate soprattutto di Milan Skriniar.