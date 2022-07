Skriniar, oggi il rilancio del Psg: si chiude entro sabato? Bremer, ecco il limite Inter

Milan Skriniar si allena in palestra alla Pinetina in attesa di novità sul suo futuro. L'Inter ha mostrato alcune foto del difensore, anche per mandare un messaggio al Psg: rapporti ottimi col giocatore, serve un rilancio importante.

"Già nella giornata di oggi l’Inter si aspetta che il club francese aumenti la sua proposta, muovendosi da quota 55 milioni cash, l’ultima vetta raggiunta. Siamo dentro una trattativa lunghissima. Nel mercato, non è mai un buon segno. In ogni caso, in casa nerazzurra non si registrano frenate. Anzi: oggi può essere una giornata importante. Non quella della chiusura: ci sarà certamente ancora da trattare, il punto di caduta resta sempre lo stesso, ovvero quota 65 milioni, magari raggiungibili attraverso l’inserimento di alcuni bonus, come accaduto in stile Hakimi. Il Psg è tra due opposti: da una parte l’esigenza di sfoltire un organico extralarge, prima di chiudere un acquisto. E dall’altra la voglia di avere Skriniar entro il fine settimana, considerato che sabato il club francese partirà per la tournée in Giappone e il tecnico Galtier vorrebbe avere il difensore nerazzurro a disposizione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.