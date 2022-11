SM – Skriniar rinnova? Dall’Inter sensazioni positive: “Fumata bianca a questa cifra”

Finora, però, non è stato schedulato un appuntamento per un incontro e Skriniar, al momento, è in vacanza a Dubai. Lecito, dunque, pensare che, al rientro, ci sarà un incontro per risolvere la questione: "Ci sono piccoli margini di rischio ma la sensazione è che si arriverà alla fumata bianca per una cifra vicina ai 6,5 mln a stagione", conferma Sport Mediaset.