Transfermarkt – Skriniar il più costoso al mondo in scadenza: battuti Messi e 8 big

Il calciomercato non dorme mai: terminata la sessione estiva da meno di 3 settimane, gli operatori del settore sono già al lavoro in vista della finestra di gennaio e della prossima estate. Grande attenzione, in particolare, sui calciatori in scadenza di contratto nel giugno 2023, potenziali occasioni a parametro zero sempre più di moda nell'ultimo periodo. Sono tanti i nomi che intrigano, tra elementi avanti con gli anni ma dalle qualità indiscutibili ed altri ancora nel pieno della carriera. Tra questi, secondo un'indagine di Transfermarkt, il più prezioso sarebbe Milan Skriniar, difensore dell'Inter il cui futuro appare tutt'altro che scontato.