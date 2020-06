Skriniar: “Inter, siamo pronti. Scudetto? Tutto può succedere. Il mercato? Non voglio…”

Ancora poche ore e l’Inter tornerà in campo nel recupero contro la Sampdoria. Una vittoria dei nerazzurri potrebbe infiammare la corsa scudetto quando mancano ancora dodici giornate alla fine del campionato. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sport Aktuality, Milan Skriniar crede in una rimonta dell’Inter. Il difensore slovacco ha raccontato anche come ha vissuto questi mesi difficili lontano dai campi da gioco.

“Non vedevamo l’ora di giocare dopo una lunga pausa. Principalmente perché finalmente possiamo di nuovo fare ciò che amiamo“, racconta il difensore nerazzurro. “Credo che le circostanze e la situazione miglioreranno non solo per il calcio, ma anche in termini di vita in generale. La cosa più importante in questi mesi è stata quella di pensare alla nostra salute e alla salute di tutte le persone. Siamo stati rinchiusi a casa per molto tempo ed è stata una sensazione davvero strana dato che non potevamo nemmeno uscire. Abbiamo fatto delle videochiamate con i nostri compagni di squadra e i membri del team, quindi almeno così siamo stati in contatto. Abbiamo avuto l’opportunità di trascorrere più tempo con i nostri cari, con i quali ognuno di noi si è trovato in quarantena“.

Due settimane dopo l’interruzione non solo della Serie A, ma praticamente di tutte le competizioni sportive, hai vinto per la prima volta il premio come Calciatore dell’anno in Slovacchia.

“Sono stato molto contento di vincere questo premio per la prima volta. Mi ha sicuramente aiutato a non fermarmi durante la quarantena, ma ad allenarmi coscienziosamente, anche se solo a casa. I miei compagni si sono congratulati con me. Tuttavia, non c’era spazio per le celebrazioni in quel momento, poiché non potevamo incontrarci”.

L’eliminazione in Coppa Italia?

“Siamo molto dispiaciuti, anche per i nostri tifosi, di non essere riusciti ad arrivare in finale. Ora non abbiamo altra scelta che concentrarci sul campionato e sull’Europa League per finire nel miglior modo possibile. Penso che meritassimo di più. Abbiamo anche avuto più possibilità, sfortunatamente non siamo riusciti a trasformarli in gol. Lavoriamo, ci alleniamo, ci prepariamo duramente per arrivare alla vittoria. Credo che trasferiremo sul campo ciò che è in noi. Dobbiamo ancora lottare duramente, solo allora avremo successo”.

Qual è l’obiettivo del club dopo il ritorno in campo? Stai ancora pensando a come arrivare al secondo o addirittura al primo posto?

“Abbiamo ancora molte partite davanti a noi, quindi tutto può succedere. Crediamo nelle nostre capacità e facciamo del nostro meglio per essere il più alti possibile alla fine della stagione. “

Entro il 2 agosto, giocherai tredici partite in campionato. La squadra è pronta per un carico così grande dopo una pausa forzata straordinariamente lunga?

“Anche durante la quarantena ci siamo allenati costantemente, anche se è vero che era solo a casa. A poco a poco abbiamo iniziato con corsi di formazione individuali, quindi abbiamo preparato tutto insieme alla squadra. Penso che siamo ben preparati per un tale impegno”.

L’interesse del Liverpool?

“Mi dispiace, ma non voglio commentare alcuna speculazione di mercato”.

(Sport Aktuality)