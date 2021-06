Sky Germania – Svolta Inter, accordo con Kostic! Cifre e tempi dell’offerta

Secondo quanto riferisce Sky Deutschland, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo sull'ingaggio con Filip Kostic

Kostic, da tempo considerato tra i migliori in Europa, è di proprietà dell'Eintracht Francoforte, che chiede tra i 20 e i 25 milioni per lasciarlo partire. Prima di presentare un'offerta al club tedesco, riferisce l'emittente, l'Inter deve fare cassa cedendo alcuni giocatori, in primis Achraf Hakimi. Il marocchino è sempre al centro di una sfida tra Chelsea e Psg.