Sky – Inter-Sassuolo, tocca a Sanchez. Dimarco e Gagliardini per Bastoni-Brozovic

Archiviata la sconfitta nel finale in Champions League contro il Liverpool, ora la testa dell'Inter è solo sulla prossima gara di campionato

Archiviata la sconfitta nel finale in Champions League contro il Liverpool, ora la testa dell'Inter è solo sulla prossima gara di campionato. Al Meazza domenica alle 18 i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo , gara in cui andrà ritrovata la vittoria per continuare la corsa verso la seconda stella.

Non dovessero esserci sorprese dell'ultimo minuto, riporta Sky Sport, Simone Inzaghi contro i neroverdi punterà su Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in avanti: non sembrano infatti esserci dubbi su questa scelta. Saranno decisivi gli ultimi allenamenti prima del match, ma la strada sembra questa: Sanchez e Lautaro per ritrovare i gol e i tre punti.