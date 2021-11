SM – Inter, in attesa di Brozovic si lavora ad altri due rinnovi: ecco il punto

Il punto sul futuro di altri due giocatori nerazzurri

L’incontro tra l’Inter e l’entourage di Marcelo Brozovic ha catturato l’attenzione nell’ambiente nerazzurro, ma non è l’unica pista sulla quale si lavora in viale della Liberazione. Come sottolinea anche Sport Mediaset, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sistemando altre due situazioni. Il club blinderà Federico Dimarco fino al 2026 e farà un’offerta a Samir Handanovic per prolungare di un anno il contratto in scadenza il prossimo giugno, così da farne il vice Onana, ormai bloccato a parametro zero.