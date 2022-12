SM – Marotta alla Juventus? Tifosi bianconeri sognano, ma è solo suggestione

La conferma sui piani dell'amministratore delegato nerazzurro che non mette in preventivo di tornare a Torino

Beppe Marotta può davvero tornare alla Juventus? Le voci continuano a rincorrersi dopo il terremoto scoppiato in casa bianconera nelle ultime settimane. Per molti, l'attuale amministratore delegato dell'Inter sarebbe l'unico in grado di poter rimettere ordine a Torino. Una figura carismatica ed esperta come lui fa gola a molti, specialmente in posti in cui ha lasciato ottimi ricordi.