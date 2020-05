Social, Inter prima al mondo per crescita dal 2016 al 2020: +353%. Un’altra italiana in top 5

L’Inter è il club che, dal 2016, è cresciuto di più dal punto di vista dei social network. Lo certifica lo studio KPMG, che evidenzia una crescita spaventosa del 353%, frutto del lavoro di Inter Media House in questi anni. L’Inter precede l’Ajax, secondo con un lusinghiero +352%, e la Juventus, terza con +289%. Subito fuori dal podio, ci sono Tottenham (+238%) e Manchester City (+215%). Un balzo in avanti, quello nerazzurro, che fa ancora più impressione se si considera l’assenza di trofei vissuta in questi anni. Un dato che lascia ampi margini di manovra per il club nel futuro.