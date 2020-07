I “sogni mostruosamente proibiti di Conte”: 90 mln per coprire 3 ruoli e una vendetta

Sogni mostruosamente proibiti. Non è solo il titolo di un film, è anche il titolo del mercato che vorrebbe Antonio Conte per la sua prossima Inter. Curiosamente, i sogni del tecnico nerazzurro portano dritti alla sua ex squadra: il Chelsea.

Un Chelsea che Conte ha lasciato con tanto di strascichi legali e una vittoria in tribunale. Le liti con la potentissima Marina Granovskaia sono note, il successo in tribunale ha creato una frattura difficilmente sanabile con il club londinese.

E ora Conte, al Chelsea, vorrebbe strappare e giocatori: Emerson Palmieri, costo 25 milioni di euro, Olivier Giroud, costo 5 milioni di euro, e soprattutto N’Golo Kante, vero sogno di mercato del tecnico nerazzurro, cedibile per 60 milioni di euro.

Totale: 90 milioni. Pace fatta con l’Inter che regala al Chelsea i soldi per l’affondo su Havertz? Non proprio, la Granovskaia già a gennaio ha complicato la vita all’ex allenatore, sparando altissimo nelle richieste tanto per Emerson quanto per Marcos Alonso. E tutto lascia pensare che la situazione non sia cambiata: la vendetta nei confronti di Conte vale di più di un assegno a sei zeri?