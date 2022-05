Calhanoglu sa far gol all’Olimpico: Coppa e scudetto, Hakan sogna trofei e… doppia doppia

Prima la Coppa Italia, poi la rincorsa scudetto. Hakan Calhanoglu ha tanta fame in questo finale di stagione

"Con l'Empoli Calhanoglu ha ulteriormente ritoccato il suo record di assist in Serie A salendo a quota 11. L'idea di arrivare in doppia doppia (10 gol e 10 passaggi vincenti) non è ancora tramontata (...). Come si segna all'Olimpico lo sa visto che ci è riuscito sia in Lazio-Milan 0-3 del 4 luglio 2020 sia in Roma-Inter 0-3 dello scorso 4 dicembre (...). L'arresto cardiaco di Eriksen ha cambiato il suo futuro: in quel momento ha smesso di attendere una proposta al rialzo dal Milan e, da parametro zero, ha firmato con l'Inter. Domani avrà di fronte la Juve, alla quale ha segnato per la prima volta lo scorso 3 aprile, poi tornerà a concentrarsi sullo scudetto, sperando che i suoi ex compagni gli facciano un regalo... perdendo contro l'Atalanta o il Sassuolo".