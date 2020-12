Inter, Eriksen ai saluti. Conte sogna Kanté, ma c’è un altro nome caldissimo: scambio con…

L’Inter scopre di avere una rosa a centrocampo più corta rispetto a quanto programmato la scorsa estate. Il club nerazzurro va a caccia di un rinforzo in mezzo al campo per il mercato di gennaio e il nome sempre più caldo è quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il club nerazzurro sta studiano una formula che Tuttosport definisce ‘fantasiosa‘ per provare a convincere la famiglia Pozzo a lasciar partire l’argentino. La scorsa estate, i friulani rifiutarono l’offerta da 25 milioni più bonus presentata dallo Zenit e chiedono 35 milioni per lasciarlo partire.

Tuttosport spiega la situazione a centrocampo dei nerazzurri: “Christian Eriksen ha già iniziato le pratiche di divorzio, Radja Nainggolan continua a sognare Cagliari, mentre Matias Vecino tornerà solo a gennaio dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione. A centrocampo sembrava che l’Inter avesse una rosa extralarge invece, complice pure il ritorno al 3-5-2, Conte non ha problemi d’abbondanza (tra le criticità pure i frequenti infortuni di Sensi“.

Il quotidiano assicuro che Conte sogni ancora l’arrivo di Kanté, ma l’affare sembra impossibile per ragioni economiche e tecniche, alla luce della titolarità del francese al Chelsea. Il nome di De Paul torna in auge e l’Inter potrebbe soddisfare le esigenze dell’Udinese: molto dipenderà dalla posizione di classifica dei friulani durante la sosta natalizia.

In caso di arrivo di una quarta punta – scontato in caso di qualificazione agli ottavi di Champions League – Andrea Pinamonti potrebbe salutare l’Inter. L’attaccante classe 1999 ha firmato un quadriennale a 1,8 milioni più bonus e il suo profilo potrebbe interessare a un club attento alle plusvalenze come l’Udinese. Il club Secondo Tuttosport, il club nerazzurro – che ha riacquistato Pinamonti per 8 milioni più 12 di bonus facili da raggiungere in estate – potrebbe girarlo all’Udinese in prestito oneroso con diritto di riscatto e inserirlo nella trattativa per De Paul.