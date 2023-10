Sommer in due mesi si è preso l’Inter. Sei clean sheet in 9 gare: Onana è già un ricordo

Forse qualcuno può rimanere sorpreso da questo primato, perché i primi due mesi di Sommer all'Inter non sono costellati da decine di parate strepitose. I dati però non mentono e in campionato ha raccolto la palla dalla rete soltanto contro Milan, Sassuolo e Bologna, sempre in casa. La verità è che lo svizzero è un portiere solido, attento ed esperto e in più beneficia al massimo di una squadra che collettivamente si sta dimostrando continua e attenta anche quando non ha il possesso del pallone, a differenza della scorsa stagione. Poche le disattenzioni a partita, che hanno avuto quasi diretta corrispondenza con gli interventi decisivi di Sommer.

L'unica macchia finora è stata l'incertezza sul tiro di Nedim Bajrami in Inter-Sassuolo, nel gol che ha dato il là al ribaltone neroverde. L'ex Bayern Monaco ha alternato partite da spettatore non pagante ad altre in cui ha sbattuto la porta in faccia a una o due minacce improvvise. Come oggi, sia sul mancino a giro di Demba Seck che sul colpo di testa di Pietro Pellegri. Era già capitato lo stesso contro l'Empoli, per esempio, su una punizione pericolosa di Filippo Ranocchia, ma anche a Cagliari alla seconda giornata su un tocco ravvicinato di Paulo Azzi e nel recupero di Inter-Bologna con il serio rischio di perdere dopo essere stati sopra di due reti.

"A queste si aggiungono poi le prestazioni in Champions League, che non faranno statistica nel record citato ma che hanno "fatto" punti in un girone contratto. In casa della Real Sociedad ha salvaguardato le possibilità di pareggio sulla punizione di Brais Mendez e con un intervento di riflesso su Mikel Oyarzabal, mentre contro il Benfica si è distinto sull'unica dormita difensiva con conseguente tentativo di Fredrik Aursnes. Due mesi soltanto e quella fretta di agosto è diventata la calma con cui Sommer para e con cui ora i tifosi pensano all'eredità lasciata da André Onana", aggiunge Gazzetta.

