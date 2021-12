Fuga in campionato e sorpasso a Conte: Inzaghi ci crede. Inter, numeri da record

I nerazzurri affrontano questa sera la Salernitana con l'obiettivo di consolidare il primo posto in classifica

"Inzaghi, invece, ha saputo ribaltare tutto. Con quel filotto di vittorie, infatti, l'Inter si è proiettata a quota 40 punti, solo una lunghezza in meno rispetto al bottino messo insieme da Conte nel girone di andata dello scorso torneo. Battendo la Salernitana, Handanovic e soci salirebbero a 43, migliorando con un turno di anticipo quel risultato, ma anche i 42 punti con cui il Diavolo aveva vinto il titolo d'inverno. Vorrebbe dire anche toccare addirittura i 101 punti complessivi nell'anno solare, come fece la Juventus di Allegri nel 2018, seppure con "sole" 38 partite. Ma non finisce qui, perché per l'ultimo turno dell'andata e del 2021, la banda Inzaghi affronterà il Torino: sfida non semplice, ma tutt'altro che proibitiva. Ebbene, con un'altra vittoria, non solo l’Inter si prenderebbe il platonico scudetto d'inverno, ma migliorerebbe pure tutti gli altri primati. E, per intendersi, virare la boa di metà torneo con 46 punti significherebbe staccare Conte di ben 5 lunghezze, ma anche mettersi dietro soltanto alle due Inter scudettate di Mancini del biennio 2006-2008 (51 e 49 punti) come miglior raccolto nel girone di andata. Mourinho, invece, si era fermato a 43 e a 45".