Sospiro Mondiale: oggi esami al ginocchio per Dumfries. Risonanza per Lukaku: si gioca tutto

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, l'Olanda è in apprensione per le condizioni di Denzel Dumfries. Nella gara contro l'Atalanta, l'esterno nerazzurro è uscito acciaccato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo staff medico si è subito messo in contatto con i colleghi interisti, ricevendo rassicurazioni sull'entità del problema. "Ma oggi l'esterno destro si sottoporrà ad accertamenti strumentali. Atalanta-Inter l'ha conclusa con la borsa del ghiaccio sul ginocchio e con il volto un po' preoccupato anche se la distorsione non dovrebbe essere grave".