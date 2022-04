Spezia-Inter, le probabili formazioni: Gosens, prima da titolare. Novità in attacco

Prima del derby di Coppa Italia e la sfida di San Siro contro la Roma, l'Inter di Simone Inzaghi affronta domani al Picco lo Spezia

"Tra i “risparmiati” potrebbe spuntare pure lo scintillante Perisic. È diffidato e alle sue spalle c’è uno scalpitante Gosens. La staffetta potrebbe veder partite per primo proprio il tedesco. In tal caso, appare complicato un avvicendamento anche sulla corsia di destra tra Darmian e Dumfries. Anche in attacco, peraltro, non sono da escludere novità. Torna Lautaro dalla squalifica, mentre Inzaghi e il suo staff hanno valutato molto positivamente la prestazione contro il Verona di Correa. Insomma, nel caso potrebbe essere Dzeko il candidato per la panchina: impossibile, del resto, che il bosniaco possa saltare derby e Roma. Buone notizie, infine, da De Vrij, che anche ieri ha lavorato da solo, ma con intensità: oggi è previsto il suo ritorno in gruppo e, a meno di nuovi intoppi, partirà anche lui per la Spezia, evidentemente non per giocare dall’inizio. Per sostituirlo, spazio ancora a D’Ambrosio, con Skriniar e Bastoni".