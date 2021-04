Spezia-Inter, le formazioni UFFICIALI: torna Perisic dal 1′. La spunta Lautaro davanti

Il tecnico dell'Inter Conte sceglie i titolari per ritrovare la vittoria dopo il pareggio allo stadio Maradona col Napoli

Dopo il pareggio con il Napoli, l'Inter non vuole altri passi falsi ma vuole riprendere la marcia già questa sera in casa dello Spezia. Nessuna distrazione, Conte vuole tutti concentrati e non fa sconti alla squadra di Italiano: giocheranno tutti i titolari. Il tecnico dei nerazzurri schiera la formazione tipo.