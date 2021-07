Sponsor, assurdo criticare l’Inter: Milan e Roma rinnovano a ribasso, giusta l’attesa

L'Inter sta cercando di chiudere l'accordo per il nuovo main sponsor: decisamente fuori luogo le critiche per i tempi

Redazione1908

Il mondo dei social, si sa, è il mondo degli incontentabili, di quelli che saprebbero sempre fare tutto meglio dei protagonisti. E così, la vicenda del main sponsor dell'Inter ha sollevato un polverone. Il marchio non va bene, la cifra non va bene, i tempi non vanno bene. Non va bene niente.

E la pandemia? La pandemia che ha mandato in malora società multimilionarie in giro per il mondo? Derubricata a scusa. Una scusa? Una pandemia che ha fatto perdere al calcio 8 miliardi di euro. E le società che si offrono di sponsorizzare i club di calcio hanno sofferto come e più delle squadre.

Spesso si è parlato dei problemi dell'Inter a saldare alcune pendenze, mai si è parlato di alcuni sponsor che hanno avuto le stesse difficoltà nel pagare l'Inter e gli altri club. E non si parla di sponsor cinesi. Il calcio non fa parte di un mondo speciale, i soldi sono reali come quelli di chiunque altro. E gli sponsor non sono più disposti a spendere le cifre del passato per entrare nel mondo del pallone.

E così fioccano i rinnovi a ribasso: lo ha fatto il Milan con Emirates, lo ha fatto la Roma con Hyundai, lo ha fatto il Barcellona con Beko. E i contratti già firmati sono stati rivisti anche in corsa, vista l'impossibilità dei club di garantire la visibilità di stadi pieni. Con relativi "sconti" applicati anche sul pregresso, non solo sui rinnovi.

Non è certo il periodo migliore per cercare un main sponsor e strappare cifre da record. E allora pazienza se si dovrà attendere per vedere la nuova maglia completa, pazienza se si dovranno valutare marchi di nuova generazione (spesso molto più ricchi ormai dei brand storici). La situazione richiede uno sforzo diverso, chi gioca a sottovalutare gli effetti della pandemia sulle aziende disposte a sponsorizzare lo fa solo per trollare e criticare a prescindere. Per poi magari chiedere (giustamente) aiuti nella vita reale.

La crisi è reale per tutti, se ci sarà da aspettare per cercare di strappare le condizioni migliori sarà un piccolo prezzo da pagare per il bene dei Campioni d'Italia.