Main sponsor Inter, si chiude con Socios.com. CdS: “Cifra inferiore alle attese”

Il club nerazzurro sta definendo gli ultimi dettagli: manca poco tempo prima di scoprire l'erede di Pirelli

"Sky Sport ha svelato il nome di quello che dovrebbe essere il nuovo sponsor che andrà sulla maglia al posto di Pirelli: si tratta di Socios.com, un app interamente dedicata ai tifosi che consente a questi ultimi di sentirsi più vicini alla loro squadra, influenzandone le decisioni. Come? Acquistando dei Fan Tokens, ovvero degli strumenti digitali, che permettono di partecipare (limitatamente e su argomenti non certo di primaria importanza) alla vita del club. Il costo dei Fan Tokens è determinato dalla richiesta. Socios.com ha partnership con molte squadre in giro per il mondo (recentemente ne ha stretta una con i Boston Celtics della Nba) ed è sponsor di maglia del Valencia. Da tempo sta trattando con l'Inter ed è in vantaggio rispetto ad altre due aziende, pare dello stesso settore (tecnologico e criptovalute)".