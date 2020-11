Main sponsor Inter, tra Hisense e Samsung la spunta un terzo candidato: contatti in corso

L’inter è al lavoro da tempo per trovare l’erede di Pirelli, che al termine di questa stagione cesserà di essere il main sponsor nerazzurro dopo ben 26 anni. La famiglia Zhang è a colloquio con diversi colossi orientali, con l’obiettivo di garantire alle casse interiste delle entrate decisamente superiori rispetto a quanto garantito dall’azienda italiana di pneumatici. Negli ultimi tempi la scelta sembrava essersi ristretta a Hisense e Samsung ma, secondo il Corriere dello Sport, a spuntarla potrebbe essere un terzo nome: quello di Evergrande.

“Per quel che riguarda il nuovo sponsor, Evergrande è di nuovo in pole. Ci sono stati contatti con Hisense e con Samsung, che non vanno considerati fuori dalla corsa, ma dalla Cina rimbalzano voci insistenti secondo le quali il colosso di Xu Jiayin sta parlando spesso dell’argomento con la famiglia Zhang. I rapporti di collaborazione tra Suning ed Evergrande ci sono da tempo e potrebbero allargarsi mettendo sulla maglia dell’Inter uno dei marchi della galassia di Evergrande”

“Steven Zhang, che non tornerà in Italia per l’assemblea degli azionisti del 27 (sarà in video conferenza), se ne sta occupando. Magari non ci saranno novità in tempi brevi, ma in Cina qualcosa si sta muovendo“.