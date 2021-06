Sport: “Coutinho, l’Inter valuta il ritorno. C’è già un suo sì importante al Barça”

Secondo il quotidiano catalano, il club nerazzurro sarebbe in corsa per riportare a Milano il trequartista brasiliano

Il Barcellona ha l'urgente necessità di liberarsi dei suoi esuberi quest'estate e uno di questi porta il nome di Philippe Coutinho . Il centrocampista brasiliano può infatti lasciare i Blaugrana in estate e al momento sta valutando con il suo entourage quale possa essere la soluzione migliore. Secondo il quotidiano catalano Sport, infatti, il classe '92 ha attualmente tre proposte sul tavolo. E una di queste sarebbe dell'Inter, il club che lo ha portato in Europa nel lontano 2011.

La società nerazzurra, scrive Sport, valuterebbe un suo ritorno a Milano solo in prestito con diritto di riscatto: la tassazione del nostro paese agevolerebbe il pagamento dell'ingaggio del ragazzo, che non sarebbe comunque sostenibile per l'Inter. Coutinho dovrebbe accettare dunque un'importante riduzione del suo stipendio, ma su questo argomento il brasiliano ha già negoziato con il Barcellona e le prospettive sono buone. Clamoroso ritorno in vista?