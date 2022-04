Sport – Lautaro, Barcellona valuta di rifarsi sotto. Per l’Inter soldi e questi 2 nomi

L'attaccante argentino, ieri protagonista di una grande partita contro lo Spezia, è sul taccuino di diverse big europee

Il futuro di Lautaro Martinez è sicuramente uno dei temi principali per quanto riguarda il futuro mercato estivo dell'Inter. L'attaccante argentino, ieri protagonista di una grande partita contro lo Spezia, è sul taccuino di diverse big europee. Non solo Atletico Madrid e Tottenham, anche il Barcellona sta valutando di tornare alla carica per El Toro.