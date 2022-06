Stadio, Inter e Milan hanno incontrato Sala. “Cauto ottimismo: accelerata possibile”

Questa mattina è andato in scena un incontro tra Milan - rappresentato da Scaroni -, Inter - rappresentata da Antonello -, il Sindaco Sala e il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon , per parlare di San Siro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che riporta gli aggiornamenti:

"Il coordinatore ha illustrato ai club l’iter e l’impianto del dibattito, che potrebbe concludersi già a ottobre. Una tempistica accolta favorevolmente dalle società. Tanto che, per quanto filtra dai club, l’incontro di stamane viene definito soddisfacente, un passo avanti avvenuto in un clima collaborativo. Qualcosa che fa respirare un cauto ottimismo. Accelerata possibile, insomma", spiega il quotidiano.

Inter e Milan vogliono risposte concrete, come conferma La Gazzetta: "Sono stati già lanciati svariati avvertimenti al sindaco milanese Sala. Della serie: o si accelera, o ce ne andiamo altrove", rimarca il sito della Rosea che sottolinea come l'Inter, però, stia vivendo la vicenda da parziale osservatrice: "In parte in attesa di capire a fondo le intenzioni della nuova proprietà rossonera e in parte nella speranza che il Comune di Milano faccia benauguranti passi avanti bruciando le lungaggini burocratiche che più di qualche dubbio hanno fatto sorgere anche in Viale della Liberazione. D’altronde la questione del nuovo stadio è strettamente legata a entrambi i fattori di aleatorietà. Soltanto comprendendo appieno i piani del nuovo Milan, la proprietà nerazzurra può infatti immaginare un futuro con un impianto condiviso con i cugini oppure con una struttura solamente di stampo interista".