Stadio Milano, quale futuro per San Siro? Monito GdS: “C’è un errore da evitare”

Il quotidiano si schiera a favore della costruzione del nuovo impianto nella stessa area di quello attuale

Il percorso che separa Inter e Milan dalla costruzione del nuovo stadio torna ad essere tortuoso e in salita. Nonostante la vicinanza mostrata dal sindaco nell'ultimo periodo, il progetto stenta a decollare. E in quest'ottica vanno considerate le indiscrezioni degli ultimi giorni sul possibile dirottamento del nuovo impianto fuori dal Comune di Milano.

A tal proposito, la Gazzetta dello Sport ha lanciato un monito alle parti coinvolte nella discussione: "Negli ultimi giorni i due club hanno fatto trapelare l’idea di un piano B che porterebbe il progetto a Sesto San Giovanni nell’area dismessa delle vecchie acciaierie Falck. Comprendiamo i malumori delle società che vedono allungarsi i tempi e la ricerca di una prospettiva alternativa è legittima. Ma il Comune di Milano e il sindaco Beppe Sala (che appena rieletto ha messo il timbro della «pubblica utilità» al progetto) hanno dimostrato più volte sensibilità e vicinanza. Il nuovo stadio è una necessità e la rivalutazione dell’intera area è nell’interesse della città. Indietro non si torna. Ma è comprensibile che l’amministrazione pubblica voglia-debba ascoltare la voce dei suoi cittadini.

C’è una parte consistente dell’opinione pubblica, cavalcata da nostalgici della vecchia politica, che è per la difesa ad oltranza dell’attuale San Siro. E’ bene che tutte le parti in causa si mettano intorno allo stesso tavolo per affrontare le criticità che rimandano la palla dall’altra parte del campo. Di una cosa siamo certi: il nuovo stadio deve stare a Milano e la sua casa è il quartiere di San Siro. La casa del calcio. Portare il progetto fuori dalla città sarebbe più di una sconfitta, sarebbe un errore".