Stankovic: “Conte ha trasformato l’Inter. Non molla un centimetro: se non ti va bene sei fuori”

Intervistato da Sky Sport, Dejan Stankovic ha parlato della sfida scudetto tra Lazio e Inter. L’ex centrocampista di entrambe le squadre ha parlato del grande lavoro dei due tecnici Conte e Inzaghi:

“Non mi sorprende che Lazio-Inter sia sfida scudetto. Mettiamo da parte la Juve che negli ultimi anni si è dimostrata la squadra da battere, ma prendere due allenatori che lavorano, e il loro lavoro si vede, è un esempio per tutti. Sono molto contento per Simone Inzaghi, è una grandissima sorpresa, se la Lazio riesce a stare fresca fino alla fine allora lotta per lo scudetto assieme all’Inter. Con Conte l’Inter si è trasformata, ha portato tantissimi punti in più. È uno che non molla un centimetro, va con le sue idee. Se ti va bene ok, altrimenti sei fuori. Sono allenatori che si dedicano 24 ore ai minimi particolari. Servono tante cose per vincere lo scudetto, non solo giocare bene, ma anche intorno si deve completare il mosaico. Milinkovic ha trovato la stabilità e la continuità, lui in una squadra ancora più forte renderebbe ancora di più. Ora non so se in Italia ci sarà una squadra più forte, ma intendo nelle top 5″.