Stellini: “La squadra sta lavorando bene in difesa. Barella sta crescendo: complimenti a lui e…”

Cristian Stellini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Non era una partita semplice, avevamo giocato tre giorni fa una partita difficile, contro la Juve. Dovevamo recuperare velocemente le energie fisiche e mentali. Avevamo speso tanto. Siamo stati bravi dal 1 minuto al 90′ a creare occasioni. Potevamo anche chiuderla prima capitalizzando qualche gol in più. Molto importante non subire gol, la squadra sta lavorando molto bene nella fase difensiva. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la gara. Barella? E’ un giocatore molto importante che sta crescendo. Ma non è il solo, sono tanti quelli che stanno giocando molto bene. Complimenti a Nicolò e a tutta la squadra, anche a tutti quelli entrati che hanno fatto molto bene. Non ci limitiamo ad un solo giocatore”.

(Inter TV)