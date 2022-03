Suggestione Inter per l’attacco: “Occhio a questo nome a zero già seguito”

Al momento si tratta di una suggestione, ma quel matrimonio non concretizzato due anni fa forse potrebbe essere riprogrammato

Marco Astori

Sembrava praticamente fatto due anni fa l'accordo tra l'Inter e Dries Mertens, che ai tempi era in scadenza con il Napoli. Il belga decise poi di rinnovare in azzurro, ma quest'estate l'addio può davvero consumarsi. E i nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, possono ripensarci: "Nulla ancora si è mosso, ma ci sono alcuni fattori che potrebbero riavvicinare Dries e i nerazzurri. Per esempio, con i più che probabili addii di diversi uomini d'esperienza dalla rosa di Simone Inzaghi (Aleksandar Kolarov, Arturo Vidal, Alexis Sanchez) i campioni d'Italia alleggerirebbero il monte ingaggi e - nel bene e nel male - abbasserebbero l'età media.

Nel "male", perché dei profili che hanno tante stagioni alle spalle sono sempre utili negli spogliatoi e in campo, quando il pallone scotta tra i piedi: il migliore esempio è Edin Dzeko. Così circolano nomi come quelli di Luis Suarez o Edinson Cavani, oppure come Dries Mertens, appunto. Al belga manca una rete per completare la nona stagione consecutiva al Napoli in doppia cifra di gol.

Quanto sarebbe potuto essere utile a Inzaghi in un momento di difficoltà a finalizzare? Difficile rispondere, ma certamente non sarebbe dispiaciuto all'allenatore averlo a disposizione. Ecco quindi che nei prossimi mesi non è da escludere che l'Inter e il calciatore si possano riavvicinare ricordando i corteggiamenti del 2020. Al momento si tratta di una suggestione, ma quel matrimonio non concretizzato due anni fa forse potrebbe essere riprogrammato", scrive la Rosea.