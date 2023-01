Supercoppa – Inter, tentazione Lukaku? Inzaghi ha preso la sua decisione

Inzaghi in conferenza stampa ne ha parlato così: «Romelu sta lavorando bene - ha spiegato ieri Inzaghi prima che il belga svolgesse una parte di allenamento in gruppo e l’altra da solo -; deve continuare a farlo senza più avvertire fastidi o dolori che un po’ lo hanno limitato quest’anno, per noi è un plusvalore che non abbiamo ancora potuto avere. Se non recuperasse per domani (oggi, ndr), abbiamo speranza per l’Empoli». Parole che sanno di pretattica? Chissà. La sensazione è che Lukaku alla fine ci sarà. Pensare che possa giocare addirittura titolare, invece, sembra eccessivo", conferma Tuttosport che lancia Dzeko-Lautaro come coppia d'attacco scelta da Inzaghi. A destra, invece, Darmian è favorito su Dumfries mentre Acerbi completa il trio difensivo con Skriniar e Bastoni.