Superlega, non erano tutti uguali: per Inter e Milan subito oltre 200 mln meno della Juve

Emergono dettagli sul progetto iniziale di questa Superlega. Una Superlega che sarebbe partita con un bonus per i 15 i club fondatori

Intanto, emergono altri dettagli su quello che era il progetto iniziale di questa Superlega. Una Superlega che sarebbe partita con un bonus all'ingresso per tutti e 15 i club fondatori. I famosi 350 milioni di euro di cui tanto si è parlato. In realtà, dai documenti pubblicati da Il Fatto Quotidiano emerge un'altra verità. Il bonus complessivo era sì di 3,5 miliardi di euro ma non distribuito in parti uguali tra i 15 club a partecipazione fissa.

Per 4 club il bonus sarebbe stato di 225 milioni, per 2 club di 112,5 milioni e per 3 club di "soli" 100 milioni di euro. L'Inter, con grande probabilità, avrebbe fatto parte del terzo slot, quello da 112,5 milioni. Di fatto più di 200 milioni di euro in meno rispetto alla Juventus già in avvio.