Superlega già finita? Tifosi protestano e il Chelsea molla, documenti già pronti

Clamorosa retromarcia del Chelsea: secondo la BBC il club di Abramovich sta preparando la documentazione per ritirarsi dalla SuperLega

Il Chelsea si prepara a fare retromarcia ed uscire dalla neonata European Super League . A lanciare la notizia esclusiva è la BBC. Secondo il quotidiano inglese, il club del magnate russo Roman Abramovich sta preparando la documentazione per lasciare la ESL a meno di 48 ore dalla notizia della creazione della competizione.

In questi minuti è in corso una protesta da parte dei tifosi dei 'Blues' a Stamford Bridge, a ridosso della sfida di Premier League tra la squadra di Tuchel e il Brighton, in programma alle ore 21:00.