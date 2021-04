Inter, con la Superlega cambia tutto: Suning rimane, due le conseguenze

L'ingresso del club nerazzurro nella nuova competizione europea può cambiare radicalmente il suo futuro societario

L'ingresso dell'Inter nella nuova Superlega voluta e ideata da 12 delle più importanti squadre europee può avere effetti immediati anche per quanto riguarda il futuro societario del club nerazzurro: il gruppo Suning, in crisi di liquidità e da mesi alla ricerca di nuovi investitori, grazie alla nuova competizione potrebbe fronteggiare al meglio le difficoltà finanziarie e rimanere al timone del club di viale della Liberazione. Uno scenario tutto nuovo, come scrive Tuttosport: "Adesso cambia tutto. Con un jackpot minimo di 350 milioni all'anno per la partecipazione alla SuperLega potrebbe diventare più facile resistere al timone dell'Inter. Il calcolo che portava Steven Zhang a prendere tempo non era legato solo alla possibile conquista dello scudetto, ma evidentemente anche alla svolta epocale annunciata domenica sera dai 12 club separatisti".