L’Inter cerca la svolta. Rosa al completo, calendario e la garanzia Conte per lo sprint finale

L’Inter si sta preparando al meglio per cercare di ripartire alla grande e per andare avanti a inseguire tutti gli obiettivi. La squadra di Conte avrà un tour de force importante, ma il tecnico ha buoni motivi per sperare di un ottimo rush finale.

ROTAZIONI – “Dopo la lunga pausa forza, Antonio Conte ha ritrovato ad Appiano Gentile una rosa praticamente completa. Dopo mesi da fantasma, anche Asamoah sembra tornato in buone condizioni per dare il suo contributo nel rush finale, dopo aver iniziato bene la stagione ed essersi poi perso da novembre in poi. Ma i due rientri più importanti saranno quelli di Sensi e Sanchez: per ruolo, qualità e abitudine ad essere decisivi, Stefano e Alexis possono allungare la lista dei titolarissimi, perché giocando ogni tre-quattro giorni dovranno essere almeno 15 o 16 i giocatori da cui aspettarsi sempre il massimo”, spiega Gazzetta.it