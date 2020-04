Taglio stipendi, l’Inter segue l’esempio della Juventus, ma non da subito: le differenze

Dopo l’iniziativa dei calciatori della Juventus, anche quelli dell’Inter hanno dato la loro disponibilità a discutere con la società di un taglio degli stipendi.

Il Corriere dello Sport analizza la situazione: “Sono stati i giocatori, con Handanovic, capitano, e Ranocchia, rappresentante nerazzurro dentro l’Aic, a lanciare un segnale. E a loro si è allineato anche Conte. In sostanza, è stata data la disponibilità alla società di discutere di una riduzione degli stipendi. Ovviamente il club ha accolto con piacere la comunicazione, ma la risposta è stata che non è ancora il momento di parlarne. Meglio capire prima se e come si concluderà la stagione. A quel punto, con un quadro della situazione, se non definitivo, almeno più chiaro, allora si potrà affrontare il discorso con l’obiettivo di raggiungere un accordo”.

DIFFERENZE – “In ambito Inter occorre sottolineare le differenze rispetto alla Juve per quanto riguarda la composizione della rosa. In quella nerazzurra, infatti, ci sono una serie di giocatori in prestito – Sanchez su tutti, visto che tonerà certamente al Manchester United, ma anche i vari Biraghi, Moses e, volendo, pure Sensi – e altri con il contratto in scadenza, come Borja Valero, Padelli, Berni e Young, il cui rinnovo per un’altra stagione, però, si può già dare per scontato”.