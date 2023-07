Telegraph – Lukaku martedì a Londra, 2 settimane per dire sì alla Juve. E Roc Nation…

Romelu Lukaku , dopo la rottura con l'Inter, tornerà nella giornata di martedì a Londra. Si allenerà da solo, dopo la partenza del Chelsea lunedì per la tourneé, in attesa di trovare una sistemazione. Una sistemazione che, necessariamente, non sarà rappresentata dall'Inter. A questo punto, scrive il Telegraph, c'è la Juventus come probabile destinazione dell'attaccante belga. La Juventus con cui Lukaku flirtava già da tempo alle spalle dell'Inter.

Secondo il Telegraph, il Chelsea avrebbe voluto concludere la cessione di Lukaku già entro questo weekend, per non avere il problema in casa. Ma la rottura con l'Inter ha cambiato i piani e ora Lukaku avrà circa due settimane e mezzo, il tempo della tourneé dei Blues, per chiudere l'accordo con la Juve. Che vorrebbe prima vendere Vlahovic, anche se la cessione del serbo prima dell'assalto a Lukaku non è considerata imperativa, secondo il quotidiano.