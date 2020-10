Mundo Deportivo – Assalto a Ter Stegen: l’ultima proposta è dell’Inter. Gli hanno chiesto…

Il portiere del Barcellona, Marc Andrè Ter Stegenm non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Sono diversi i club europei che hanno sondato il tedesco, classe 1992, per cercare di portarlo via del Barcellona. E l’Inter, secondo El Mundo Deportivo, è tra i club che hanno avanzato una proposta per l’estremo difensore.

Dopo Juventus e Chelsea, i nerazzurri sarebbero stati i più concreti nel chiedere a Ter Stegen “di non rinnovare il contratto per passare in nerazzurro dalla prossima stagione e raccogliere l’eredità di Samir Handanovic”.

Oltre a Juve, Chelsea e, appunto, Inter, ci sarebbe anche il Bayern Monaco sulle tracce di Ter Stegen, con Oliver Kahn grande sponsor del connazionale.

Ma, secondo El Mundo Deportivo, l’ipotesi più concreta resta quella del rinnovo con il Barcellona.