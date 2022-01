Inter, idea Thorsby: si lavora sul prestito. Ma serve il sì di Sensi alla Samp

Nuovo nome per il mercato dell'Inter, piace il centrocampista della Sampdoria che vuole dai nerazzurri il prestito di Sensi

"Questo motorino è l’ultima idea interista per una aggiunta a centrocampo nel mercato di gennaio. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio si muovono sornioni pensando al vice-Perisic, ma cercano in gire buone idee pure in mezzo. Una l’hanno trovata nella Genova doriana, con cui è in piedi la trattativa per la cessione in prestito di Stefano Sensi: il centrocampista ha un talento raro, ma la fragilità fisica lo ha portato a una marginalità sempre più preoccupante ad Appiano. Inevitabile, quindi, la sua delusione per la perenne panchina e anche l’interesse di altre squadre che gli darebbero più minuti da qui a fine stagione: la Samp si è fatta avanti con prepotenza e, dopo un primo no, sta facendo traballare il folletto nerazzurro", si legge su La Gazzetta dello Sport.