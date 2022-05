TIMES – Arsenal, assalto a Lautaro se va in Champions. Ma ci sono altre 3 big

Sull'attaccante dell'inter ci sarebbero anche i Gunners di Arteta che una volta raggiunta la Champions potrebbero accelerare

Lautaro Martinez sta disputando un'altra stagione di alto livello, sono già 17 i gol in Serie A a tre giornate dalla fine del campionato. Sulle sue tracce si sono messi tanti top club europei, tra questi l'Arsenal di Arteta che è alla ricerca di un attaccante e potrebbe accelerare se dovesse qualificarsi alla prossima Champions. Sulle tracce dell'argentino ci sarebbero già altre squadre di Premier come lo United e il Tottenham e l'Atletico Madrid in Liga. L'Inter ha fissato il suo prezzo in 75-80 milioni di euro. L'Arsenal ci aveva già provato la scorsa estate ma non aveva accontentato le richieste dell'Inter.