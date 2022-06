Telegraph – Boehly, intreccio forte con Roc Nation. Strada spianata per Lukaku-Inter?

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter per la stagione 2022/23. E c'è, secondo il Telegraph, un ulteriore incastro che può favorire a "spianare la strada" per la seconda avventura nerazzurra di Big Rom. Secondo il quotidiano inglese, infatti, con la scadenza del mandato di Federico Pastorello come agente, la procura del belga è nelle mani dell'avvocato Ledure e dell'agenzia Roc Nation Sports. E proprio con questa e con il suo proprietario Jay-Z il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly ha ottimi rapporti, essendo comproprietario delle squadre di baseball dei LA Dodgers e dei LA Lakers, con cui la Roc Nations ha portato a termine diversi affari.

L'anno scorso, inoltre, è stato annunciata la compartecipazione di Boehly e Roc Nation, insieme a Jay-Z, in un gruppo di investitori di alto profilo in Fanatics, la società di articoli sportivi. L'Inter, ricorda il Telegraph, non può permettersi di acquistare nuovamente Lukaku, costato al Chelsea97,5 milioni di sterline, e non può coprire l'intero stipendio; il che significa che entrambi i club, insieme ai rappresentanti dell'attaccante, devono lavorare attraverso una serie complicata di negoziati. Ma l'ottimo rapporto tra Boehly e Jay-Z può essere un'importante carta a favore di Marotta e Ausilio, considerando che al giocatore è già stato comunicato che può partire, ma alle giuste condizioni.