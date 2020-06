Gds – Inter, 3 motivi per cui Tonali è l’uomo giusto da prendere. Il suo arrivo metterebbe fine…

Malgrado i 20 anni appena compiuti, Sandro Tonali ha attirato l’attenzione dei grandi club europei. Lo ha ammesso lo stesso Cellino: “Ci sono anche PSG e Barcellona, lui preferisce Inter e Juve”. E a proposito di Inter, La Gazzetta dello Sport analizza i tre motivi per cui il giovane centrocampista è l’uomo giusto da prendere.

BLOCCO AZZURRO – “La nuova linea societaria è quella di puntare la ricerca dei rinforzi su giovani di qualità, possibilmente italiani. Inserire Tonali al centro di un progetto che già prevede tra i protagonisti Barella e Sensi, altri giovani italiani nel gruppo Nazionale, permetterebbe all’Inter di rinforzare il suo blocco azzurro. Per di più con tre giocatori nello stesso reparto. Un modo per garantirsi un “triplo” salto in alto sull’esperienza internazionale“.

QUALITÀ E PERSONALITÀ – “La giovane età non ha frenato l’ascesa di Tonali, anzi probabilmente la “sana incoscienza” lo ha spinto da subito ad andare oltre i limiti, dimostrando una enorme personalità. Sandro cerca sempre la giocata più difficile, non si limita al compitino. Piede educato nell’impostazione, grinta e senso tattico nella caccia alla riconquista del pallone, Tonali abbina qualità e quantità come pochi sanno fare. E poi calcia benissimo da fermo e sa esaltare i compagni: con i cinque assist in stagione Tonali è sul podio dei migliori assist-man tra gli U20 d’Europa“.